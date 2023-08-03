Рогов: В подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучал громкий взрыв Фото: REUTERS

В подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучал громкий взрыв, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В Запорожье и пригороде громко! В областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, был слышен громкий взрыв», - написал Рогов.

Он отметил, что причиной взрыва стал «прилет в ближайшем пригороде по военной инфраструктуре», используемой боевиками ВСУ для ведения боевых действий.

Как писал сайт KP.RU, 26 июля Владимир Рогов сообщил, что российские войска укрепили линию обороны вдоль Днепра на месте обмелевшего Каховского водохранилища в Запорожской области.

Политик отметил, что в российских восках есть «четкое понимание рисков преступных действий» Киева, поэтому «никто не тешит себя иллюзиями, что там все будет мирно и спокойно».