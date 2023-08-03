SCMP: Культурно-политическая война разорвет США изнутри

Штурм Капитолия 6 января 2021 года Фото: REUTERS

Внутриполитическая обстановка в США и ошибочная оценка Китая приведут страну к самоуничтожению, об этом написал обозреватель South China Morning Post Питер Чанг.

«Культурно-политическая война угрожает разорвать Соединенные Штаты изнутри. Америка оказалась во власти токсичной смеси из ненависти и страха», - отметил Чанг.

По мнению автора, потеря уважения к согражданам приводит к тому, что некогда великая демократия скатывается в пропасть гражданской войны.

Журналист подчеркнул, что неспособность относиться к Китаю как к равноправному партнеру толкает напряженную конкуренцию великих держав ближе к грани «горячей войны».

Обозреватель считает, что предстоящие выборы президента США накалят и без того опасную обстановку конкуренции Вашингтона и Пекина.

Как писал сайт KP.RU, 2 августа зампред Совбеза России Дмитрий Медведев иронично оценил прогресс в политической системе США.

Медведев отметил, что если раньше неугодные кандидаты в президенты Америки физически ликвидировались, то теперь против них возбуждают уголовные дела.

Речь в посте Медведев ведёт о экс-президенте США Дональде Трампе, который намерен попытаться стать американским лидером ещё раз. В настоящий момент Трамп является фигурантом ряда уголовных дел, в том числе его обвиняют в тяжких преступлениях.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что по трем уголовным делам ему грозит в общей сложности более 500 лет тюрьмы.

Политик подчеркнул, что ему грозит в общей сложности 561 год тюрьмы в результате «объявленной левыми охоты на ведьм».