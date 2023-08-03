Советник Пушилина Гагин: ВСУ группируются на подступах к Артемовску Фото: REUTERS

ВСУ группируют силы на подступах к Артемовску, идут бои за близлежащие населенные пункты - Клещеевку, Курдюмовку и Андреевку, об этом РИА Новости заявил советник врио главы ДНР Пушилина Ян Гагин.

«На Артемовском направлении противник группирует достаточно большие силы и не перестает атаковать», - сказал Гагин.

Советник отметил, что бои за Клещеевку, Курдюмовку, Андреевку - они до сих пор продолжаются.

По его словам, эти небольшие населенные пункты являются «ключами к возможности атаковать сам Артемовск».

Как писал сайт KP.RU, 1 августа врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что село Клеещевка, расположенное недалеко от Артемовска, находится под контролем российских военных.

1 июня Гагин заявлял, что провал ВСУ в Артемовске сломал украинскую армию, которая теперь не способна вести полномасштабное контрнаступление. Он отмечал, что в Артемовске было сковано большое количество живой силы и техники ВСУ, поэтому после взятия города российскими войсками Киев перенес контрнаступление в медиасферу.

Напомним, президент России Владимир Путин на полях экономического и гуманитарного саммита Россия - Африка высказывался об украинском контрнаступлении.

«ВСУ не имели успехов ни на одном из участков, понесли большие потери», - подчеркнул глава государства.

Кроме того, Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко сообщил, что наступление ВСУ есть, однако оно провалилось.