Советник Пушилина Гагин: Российская армия наступает на Авдеевку с трех сторон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская армия наступает на Авдеевку в ДНР с трех сторон, противник уже истощен, об этом РИА Новости заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«На Авдеевском направлении мы наступаем с трех сторон: это в лоб, по флангам», - сообщил Гагин.

По его мнению, скорее всего, будет применена тактика, которая была применена и в Артемовске, и в Соледаре.

Гагин подчеркнул, что в Авдеевке у ВСУ «достаточно серьезный укрепрайон и эшелонированная оборона».

Как писал сайт KP.RU, ранее Гагин заявил, что ВСУ группируют силы на подступах к Артемовску, идут бои за близлежащие населенные пункты - Клещеевку, Курдюмовку и Андреевку.

По его словам, на Артемовском направлении противник группирует достаточно большие силы и не перестает атаковать. Бои за Клещеевку, Курдюмовку, Андреевку до сих пор продолжаются.

Гагин подчеркнул, что эти небольшие населенные пункты являются «ключами к возможности атаковать сам Артемовск».