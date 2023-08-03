Пожар на складе в Краснодаре локализовали на площади 400 квадратных метров Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Пожар на складе в Краснодаре локализовали на площади 400 квадратных метров, пострадавших нет, об этом сообщило ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«В 21:14 2 августа поступило сообщение о пожаре, по адресу: город Краснодар, улица Уральская», - сообщило ведомство.

Отмечалось, что пожар был локализован на площади 400 квадратных метров.

Как писал сайт KP.RU, в Краснодаре в ночь на 3 августа сгорели складские помещения на территории промзоны по улице Уральской.

Сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую службу Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 21:14.

На месте возгорания был развернут штаб. По данным спасателей, площадь возгорания на тот момент составляла 300 квадратных метров. В ликвидации огня были задействованы 18 единиц техники и 64 человека личного состава.

1 августа в Люберцах локализовали пожар в ангарах на площади 1 300 квадратных метров. Как уточнялось, тушение огня осложняла высокая пожарная загрузка внутри ангаров.

На месте работали 29 единиц техники, 80 человек, в том числе 15 единиц техники и 44 человека от МЧС РФ. На место ЧП был направлен пожарный поезд с 180 тоннами воды и 5 тоннами пенообразователя. Сведения о пострадавших не поступали.