Посол РФ Антонов: США давно нарушают ДСНВ, не соблюдая основные лимиты договора Фото: Министерство обороны РФ/ТАСС

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что США давно нарушают «дух и букву» Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ.

«Вашингтон давно нарушает дух и букву этого соглашения. Отказался не только от заложенных в преамбуле ДСНВ установок, но и от соблюдения центральных лимитов договора, ограничивающих количество стратвооружений», - сообщил Антонов.

Он подчеркнул, что США нелегитимно вывели из-под засчета порядка ста СНВ.

«Неоднократные требования России устранить эту проблему игнорировались», - указал дипломат.

По его словам, призывы Вашингтона к рассмотрению тематики ДСНВ в отрыве от общей геополитической ситуации не выдерживают критики.

Как писал сайт KP.RU, в феврале посол Анатолий Антонов заявлял, что США многие годы нарушают основные положения ДСНВ.

По его словам, США объявляют тяжелые бомбардировщики неспособными нести ядерное оружие и не позволяют российским инспекторам удостовериться в том, что соответствующее переоборудование было произведено.

Дипломат призывал США пересмотреть агрессивную политику в отношении России.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию Российской Федерации заявил, что наша страна приостанавливает участие в договоре о стратегических ядерных вооружениях (ДСНВ).

Глава государства отметил, что они все-таки не глупые люди - хотят нанести стратегическое поражение и лезут на наши ядерные объекты. Россия приостанавливает свое участие в договоре о ДСНВ.