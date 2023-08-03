Что произошло в ночь на 3 августа

Советник Пушилина Гагин: ВСУ группируются на подступах к Артемовску Фото: REUTERS

ВСУ группируют силы на подступах к Артемовску, идут бои за близлежащие населенные пункты - Клещеевку, Курдюмовку и Андреевку, заявил советник врио главы ДНР Пушилина Ян Гагин.

Гагин отметил, что на Артемовском направлении противник группирует достаточно большие силы и не перестает атаковать. Бои за Клещеевку, Курдюмовку, Андреевку до сих пор продолжаются.

По его словам, эти небольшие населенные пункты являются «ключами к возможности атаковать сам Артемовск».

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