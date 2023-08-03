Советник врио главы ДНР заявил о сокращении поставок западной техники на Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поставки военной техники и вооружения на Украину со стороны западных стран сократились из-за растущего недовольства необходимостью оказывать помощь Киеву. Такое заявление сделал советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

Гагин высказал сомнение, что Киев получит самолеты американского производства, поскольку потеря подобных самолетов станет ударом для оборонно-промышленного комплекса США. «Мы сейчас стали свидетелями того, как практически все страны Европы по очереди начинают возмущаться необходимостью помощи Украине», - приводит его заявление РИА Новости.

Как отметил советник врио главы, жители западных стран выражают недовольство последствиями помощи Киеву, в том числе ростом цен на энергоресурсы и продукты питания.

Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Киев неэффективно и бесцельно расходует многомиллиардную помощь НАТО, вызывая таким образом вопросы у налогоплательщиков в странах Запада.