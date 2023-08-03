Четыре грузовых вагона сошли с путей в Забайкалье, три опрокинулись Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Четыре вагона сошли с рельсов на станции Голубичная Забайкальской железной дороги, а три вогона опрокинулись. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В заявлении уточняется, что инцидент произошел в среду, 2 августа, около 21:00 местного времени (15:00 мск). На данный момент проводятся восстановительные работы, а задержек поездов из-за произошедшего нет.

Сообщается, что на месте работает следственно-оперативная группа Читинского линейного отдела МВД РФ на транспорте. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Прокуратура начала проверку.

Напомним, в минувший понедельник, 31 июля, в Тюменской области у Винзилинского завода грузовой поезд сошел с рельсов. В результате перевернулись пять вагонов с кирпичами.

На следующий день, 1 августа, на железнодорожном переезде в Большечерниговском районе в Самарской области произошла авария. Грузовик «Скания» столкнулся с поездом. Жертвой ДТП стал водитель, а тепловоз и вагон сошли с рельсов.