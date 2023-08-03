В Екатеринбурге ограничили движение по одной из улиц из-за затопления

Фото: пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге утром в четверг, 3 августа, из-за потопа на улице Щербакова закрыли движение для троллейбусов. Об этом сообщили в администрации города.

«Сегодня около 5 утра произошла авария на сетях водопровода в районе дома по адресу Щербакова 2а. В связи с этим закрыто движение троллейбусов на ст.Химмаш и ст.Табачная фабрика», - сообщили в мэрии.

К ликвидации коммунальной аварии подключили аварийные службы ВОИС, а также производится откачка воды. Как заявили в администрации, движение общественного транспорта будет восстановлено согласно маршрутам после устранения последствий аварии.

Тем временем, «КП-Екатеринбургу» сообщили в «Водоканале» о локализации аварии, отметив, что каких-либо утечек воды нет. Отключений воды не было. Примерные сроки устранения последствий аварии - в течение суток.