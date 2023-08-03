В Госдуме призвали расширить сроки выплат детского пособия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил правительству проект закона о сохранении выплат по уходу за ребенком до момента зачисления его в детский сад,

«Законопроект обяжет Соцфонд выплачивать пособие ровно до того момента, как ребенку будет предоставлено место в детском саду. Дали место в два года - значит и выплата будет до двух лет», - приводит ТАСС заявление парламентария.

Депутат предлагает предоставить родителям право сохранить пособия по уходу за детьми после достижения им 1,5 лет в том случае, если его мать или отец не могут работать из-за ухода за малышом, которого не стали зачислить в детский сад. Согласно предложенной инициативе, деньги перестанут перечислять после приема детей в детсад.

Чернышов назвал такой проект актуальным для матерей-одиночек, которым не хватает средств, чтобы содержать ребенка. По его мнению, такие изменения в законодательстве улучшат финансовое положение миллионов семей в России.

Напомним, было предложено ввести в России «первосентябрьский капитал». Как писал сайт KP.RU, депутат Светлана Бессараб назвала неправильным выплачивать деньги поголовно всем родителям школьников, отметив, что в стране много точечных льгот, которые доходят нуждающимся.