Володин заявил, что США, Франция и Британия должны компенсировать ущерб Африке

Володин призвал Запад и США компенсировать нанесенный Африке ущерб Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенный Штаты Америки, Франция и Великобритания должны компенсировать странам Африки нанесенный им ущерб. Соответствующий вопрос должен быть рассмотрен в ООН, считает спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

"Африка имеет право не только самостоятельно распоряжаться своими богатствами, но и на возмещение ей ущерба, нанесенного колонизаторами", - написал депутат в своем Telegram-канале.

Напомним, с 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге состоялся второй саммит Россия - Африка, по итогам которого было заключено 161 соглашение, 146 из которых - с иностранными организациями в области гуманитарного сотрудничества.

Сайт KP.RU писал, что на форуме представители энергетического сектора России договорились помочь Африке выбраться из "энергетической бедности", а политические партии России и стран Африки условились вместе строить многополярный мир.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила об идущих переговорах об открытии российских посольств в странах Африки.