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НовостиПроисшествия3 августа 2023 6:16

Минобороны: в Калужской области пресечена попытка ВСУ осуществить атаку дронами

Пострадавших и разрушений нет
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Минобороны: в Калужской области пресечена попытка ВСУ осуществить атаку дронами

Минобороны: в Калужской области пресечена попытка ВСУ осуществить атаку дронами

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбила шесть украинских беспилотников над Калужской областью. Такое заявление сделали в Министерстве обороны РФ в четверг, 3 августа.

«Сегодня ночью над территорией Калужской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожены шесть БПЛА», - заявили в российском военном ведомстве

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Калужской области Владислав Шапша заявил, что в ночь на четверг, 3 августа, средствами ПВО на юго-западе региона были сбиты шесть беспилотников, отметив, что пострадавших и разрушений в результате этой неудавшийся атаки нет.