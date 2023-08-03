Россиянам стала доступна виртуальная карта для оплаты покупок в Турции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россиянам стал доступен новый способ оплаты в Турции в лирах при помощи виртуальной карты платежной системы Troy, которую можно оформить в приложении, доступном на iOS и Android. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как передает издание, при помощи приложения Letim россияне смогут оплачивать товары и услуги. Кроме того, возможно снимать деньги в банкоматах в Турции при помощи QR-кода. Для регистрации в самом приложении необходим цифровой скан загранпаспорта.

Пополнять виртуальную карту турецкой платежной системы Troy возможно через Систему быстрых платежей (СБП) на сумму не более 250 тысяч лир в месяц (примерно 850 тысяч рублей). Вернуть на счет в российском банке возможно будет только весь остаток на карте.

В компании-разработчике Letim сообщили, что вскоре будет возможно совершать онлайн-операции с помощью этой карты, а бесконтактная оплата при помощи NFC станет доступна через пару месяцев. Однако получить физическую карту платежной системы Troy невозможно, поскольку клиент этой системы получает электронный кошелек в Letim, а не счет в банке.

В Центробанке РФ заявили, что поддерживают инициативы, которые направлены «на предоставление возможности безналичных расчетов для наших граждан».

Ранее СМИ заявили о том, что Россия и Турция обсуждают альтернативу платежной системе «Мир», сообщив тогда о платежной системе Troy.