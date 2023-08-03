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НовостиПолитика3 августа 2023 6:59

Войска РФ уничтожили немецкий ЗРК IRIS-T в Херсонской области

Западная техника была уничтожена в районе населенного пункта Надеждовка
Дарья ЧИПУРНАЯ
Российские войска уничтожают западную технику. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Российские войска уничтожают западную технику. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Российские войска за сутки на Херсонском направлении уничтожили немецкий зенитный ракетный комплекс (ЗРК) IRIS-T, а также ликвидировали 15 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом представитель экстренных служб Херсонской области сообщил журналистам.

Представитель региона рассказал, что немецкая ЗРК IRIS-T была уничтожена в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" в районе населенного пункта Надеждовка.

Ранее KP.RU писал, что ВСУ проваливают собственные планы второй волны летнего наступления, потеряв большое количество западной техники. А врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что страны Запада сократили поставки своей техники киевскому режиму.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Украина неэффективно и бесцельно расходует многомиллиардную помощь НАТО.