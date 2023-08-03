В селе Приамурья введен карантин после нападения бешеного барсука на ребенка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Больной бешенством дикий барсук напал на частном подворье на 13-летнего мальчика, после чего в селе Калинино Михайловского района в Амурской области ввели карантин. Об этом сообщило управление ветеринарии по региону

«Cпециалисты амурского управления ветеринарии завершили в очаге все необходимые мероприятия», - сообщили в ведомстве, отметив, что была проведена повторная вакцинация сельскохозяйственных, а также домашних животных, у которых уже подходил к концу срок действия прошлогодних прививок.

После нападения барсука смогли отловить, а лабораторные исследования подтвердили, что он был больным. Мальчику оказали медицинскую помощь, а также провели вакцинировали. В ведомстве посоветовал помнить о мерах предосторожности.

«В случае укусов животными ... нужно обязательно обращаться за медицинской помощью ... Все домашние животные, особенно дворовые и бывающие за пределами городов, обязательно должны иметь прививки от бешенства», - заявил начальник управления ветеринарии в регионе Сергей Самохвалов.

Напомним, в 2019 году карантин ввели в центре Уфы. Причиной также стал бешеный барсук, который напал на работника спортивного магазина.