Анкара допустила подписание соглашений в сфере энергетики во время визита Путина

В Турции не исключили подписания соглашений во время визита Путина Фото: REUTERS

Администрация главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не исключает, что во время запланированного визита президента России Владимира Путина будут заключены соглашения, в том числе в сфере энергетики. Об этом РИА Новости сообщил источник в администрации турецкого президента.

На вопрос о том, будут ли во время встречи Путина и Эрдогана заключены определенные соглашения, в том числе в энергетике, источник в канцелярии турецкого лидера ответил: "Вполне вероятно".

В администрации Эрдогана также не исключили, что соглашения коснутся многих сфер, в том числе в тушении лесных пожаров, где сотрудничество подтверждает свою эффективность в последний период.

Напомним, 2 августа Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых условились провести очную встречу в Турции. Дата визита главы российского государства в Турцию пока не выбрана.