Полиция Екатеринбурга ищет родителей пятилетней девочки

Полиция Екатеринбурга ищет родителей 5-летней девочки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полиции Екатеринбурга передали пятилетнюю девочку, которая потерялась и не может найти родителей. Об этом заявили в ГУ МВД по Свердловской области.

Сообщается, что вечером в среду, 2 августа, во дворе на улице Баумана горожане увидели девочку, которая долгое время находилась без присмотра взрослых. О потерявшемся ребенке сообщили в МВД.

При опросе правоохранительных органов девочка сообщила, что ей пять лет и ее зовут Соня. Тем не менее, она не смогла рассказать, где она живет.

«В ходе разбирательства представители МВД установили, что в тот день она с отцом поехала кататься на велосипеде. Через некоторое время мужчина оставил ее одну гулять на площадке, сообщив, что скоро вернется за ней, но не вернулся», - сообщил официальный представитель Главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

На данный момент девочка находится в приюте. Правоохранители продолжают искать родителей ребенка, а инспекторы опрашивают жителей района, где ее нашли.