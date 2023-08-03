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НовостиВ мире3 августа 2023 8:14

Кустарники и мелкие деревья грозят сорвать наступление ВСУ

Минобороны Британии: кустарники и мелкие деревья сдерживают продвижение ВСУ на юге
Дарья ЧИПУРНАЯ
Кустарники и мелкие деревья грозят сорвать наступление ВСУ на юге

Кустарники и мелкие деревья грозят сорвать наступление ВСУ на юге

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Военная разведка Великобритании заявила, что кустарники и мелкие деревья являются причиной сдерживания продвижения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юге. Об этом сообщает аккаунт Министерства обороны Британии в Twitter.

"Преимущественно пахотные земли в зоне боевых действий уже 18 месяцев остаются невспаханными, при этом рост сорняков и кустарников ускоряется в условиях теплого и влажного лета", - говорится в заявлении британской разведки.

Разведчики из "Туманного Альбиона" подметили, что подлесок помогает российским военным маскировать оборонительные позиции, а также затрудняет ВСУ проводить разминирование.

Ранее сайт KP.RU писал, что ВС России создали еще одну линию обороны в приграничных с Украиной российских территориях, и показал, как русский танкист в одиночку остановил восемь натовских бронемашин ВСУ в зоне проведения спецоперации.