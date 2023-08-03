В Кремле заявили о выходе России из кризиса

Песков заявил, что Россия вышла из кризиса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия вышла из кризиса и имеет перед собой перспективы начать быстрое развитие, что уникально. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на полях форума "Территория смыслов", передает Telegram-канал "Мастерская новых медиа".

Говоря на лекции о важных смыслах России, Песков заявил следующее: "Мы вышли из кризиса, и у нас есть перспективы начать достаточно быстрое по сегодняшним меркам развитие. Это уникально".

По словам пресс-секретаря президента РФ, молодым российским специалистам предстоит определить, откуда у российского народа и страны "взялись такие силы" для преодоления кризисного периода.

Песков также подчеркнул важность патриотизма в обществе. Он отметил, что Россия должна была "по всем прогнозам провалиться в пропасть и экономическую, и социальную, и другие", но этого не случилось.

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