Ирек Магасумов из Юргинского гарнизона КуZбасса удостоен звания Героя России

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«Уважаемые друзья, благодарю вас за преданную службу России. Вы пришли на передовую с единой целью: быть в трудную минуту с Отечеством и со своим народом, защитить наши идеалы, культуру, национальные интересы, отстоять священное право людей жить своей волей, своей жизнью, по заветам предков, продолжать их славные традиции, в основе которых готовность все сделать во имя любимой страны», — подчеркнул во время церемонии награждения Глава государства.

Ирек Магасумов с первого дня специальной военной операции принимал участие в боевых действиях. Минувшей осенью награжден тремя орденами Мужества.

«Поздравляю с высокой наградой! Она свидетельствует о том, что вы мужественно и отважно, с честью выполняете поставленные задачи. Выражаю благодарность вашей маме, которая воспитала достойного гражданина нашей России. Жители КуZбасса и всей страны вами гордятся! Ждем вас с Победой», — обратился к Иреку Магасумову со словами признательности губернатор КуZбасса Сергей Цивилев.

34-летний герой родом из татарстанского города Мамадыш. После окончания с красным дипломом Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени К.К. Рокоссовского Ирек Магасумов был направлен служить в Юргинский гарнизон КуZбасса.