Миру предсказали дефицит риса из-за засухи и экономии воды в Таиланде Фото: pixabay.com

Миру грозит дефицит риса из-за засухи в Таиланде, где власти призывают фермеров экономить воду, уменьшать посевные площади или же переходить на выращивание культур, не требующих большого полива. Об этом пишет CNBC.

Как передает издание, Национальное управление водных ресурсов (ONWR) Таиланда сообщило о серьезной засухе в стране. Генеральный секретарь Сурасри Кидтимонтон уточнил, что месячное количество осадков составляет примерно 60% от нормы, из-за чего жители должны принять меры по экономии воды.

Среди прочего говорится о необходимости перейти от выращивания риса на использование многолетних культур, не требующих постоянной пересадке. Отмечается, что для выращивания килограмма проса нужно 650–1200 литров воды, тогда как для риса - 2500 литров.

Сообщается, что сокращение экспорта риса из Таиланда будет особенно критично на фоне запрета поставок из Индии, на долю которой приходится 40% мировой торговли этой крупой.

Напомним, ранее доктор экономических наук, глава «Союза предпринимателей и арендаторов России» Андрей Буни предупредил о рисках роста мировых цен на рис. Как отметил эксперт, повлиять на изменение цен этого товара может возможный запрет Индией экспорта всех сортов риса.