В Калужской области сбили седьмой беспилотник Фото: REUTERS

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в четверг, 3 июля, сообщил, что на юго-западе области российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит еще один дрон.

«На юго-западе Калужской области системой ПВО обнаружен и сбит еще один беспилотник», - написал Шапша в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что инцидент не привел к последствиям для населения и инфраструктурных объектов.

Напомним, ранее стало известно о том, что в ночь на четверг, 3 августа, силы ПВО сбили шесть беспилотных летательных аппаратов. Тогда глава региона уточнял, что пострадавших и разрушений в результате этой атаки нет.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что в Москве и области предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы защитить население от атак украинских беспилотников. Также, по его словам, это касается не только столичных регионов, но и других субъектов РФ, которые могут подвергнуться ударам со стороны Вооруженных сил Украины.