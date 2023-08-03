Песков назвал Путина своим главным учителем

Песков назвал Путина своим учителем, а работу с президентом — бесценным опытом Фото: REUTERS

Главным учителем в жизни Дмитрия Пескова является президент России Владимир Путин. Об этом пресс-секретарь главы государства заявил на полях форума "Территория смыслов", передает Telegram-канал "Мастерская новых медиа".

"Мне повезло в жизни, я фактически 20 лет непосредственно нахожусь вблизи человека, который является для меня тем самым учителем. Я имею в виду Путина", - ответил Песков на вопрос о своем главном учителе в жизни.

Песков также отметил умение Путина вести переговоры, аргументировать свою точку зрения и убеждать собеседников, что часто остается за кадром и не просачивается в прессу.

"То, как он (Путин) вынужден говорить и не очень приятные вещи кому-то, - это для меня бесценный опыт, и я действительно почерпнул очень много знаний", - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Россия вышла из кризиса и видит перед собой перспективы для быстрого развития.