«Уралсиб» сообщил о взломе соцсетей своего и некоторых банков Фото: REUTERS

Банк «Уралсиб» оповестил клиентов о том, что ночью 3 августа 2023 года социальные сети этой кредитной организации, а также нескольких других, были взломаны. Злоумышленники опубликовали фейковый пост об акции с 1win, через который собирали данные банковских карт пользователей. Сообщение о взломе опубликовано в соцсетях организации.

«Если вы перешли по ссылке из фейкового поста про акцию с 1win и оставили данные своей карты, то для безопасности ваших средств советуем временно её заблокировать», - говорится в сообщении.

Представители банка попросили клиентов не тянуть с мерами предосторожности, так как в случае утечки мошенники могут снять деньги со счетов пользователей в любой момент. Обезопасить себя предлагается по телефону горячей линии, в отделении банка, либо при помощи онлайн-сервиса банка.

Ранее KP.RU сообщил, что 2 августа 2023 года хакеры взломали аккаунт актрисы Екатерины Копановой, разместив фейковый пост о сборе средств.