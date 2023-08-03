Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика3 августа 2023 8:43

Песков посоветовал чиновникам отказаться от «птичьего языка»

Песков призвал чиновников говорить на понятном русском языке
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков призвал чиновников говорить на понятном русском языке

Песков призвал чиновников говорить на понятном русском языке

Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов» посоветовал российским чиновникам в публичных выступлениях выражаться проще, понятным российским языком, а не «птичьим».

По словам представителя Кремля, на сегодняшний день российские чиновники зачастую «грешат» разными канцеляризмами, а также разговорами на «птичьем языке». Песков отметил, что при попытке что-то рассказать такими словами, «люди иногда от этого просто расстраиваются».

«И это то, что я не люблю», - добавил он.

«Надо всегда использовать простой русский язык, так, чтобы это было несложно пересказывать», - заявил пресс-секретарь российского лидера, слова которого приводит Telegram-канал «Мастерская новых медиа».

Как писал сайт KP.RU, в своей речи Песков также назвал президента России Владимира Путина своим главным учителем, назвав работу с главой государства бесценным опытом.