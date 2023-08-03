Песков посоветовал чиновникам отказаться от «птичьего языка»

Песков призвал чиновников говорить на понятном русском языке Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов» посоветовал российским чиновникам в публичных выступлениях выражаться проще, понятным российским языком, а не «птичьим».

По словам представителя Кремля, на сегодняшний день российские чиновники зачастую «грешат» разными канцеляризмами, а также разговорами на «птичьем языке». Песков отметил, что при попытке что-то рассказать такими словами, «люди иногда от этого просто расстраиваются».

«И это то, что я не люблю», - добавил он.

«Надо всегда использовать простой русский язык, так, чтобы это было несложно пересказывать», - заявил пресс-секретарь российского лидера, слова которого приводит Telegram-канал «Мастерская новых медиа».

Как писал сайт KP.RU, в своей речи Песков также назвал президента России Владимира Путина своим главным учителем, назвав работу с главой государства бесценным опытом.