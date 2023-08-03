Марочко сообщил, что ВСУ несут серьезные потери в районе Клещеевки Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут существенные потери в районе Клещеевки под Артемовском. Об этом в четверг, 3 июля, проинформировал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Под Артемовском наши войска продолжают отражать атаки ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

Эксперт отметил, что российские войска активно применяют большой спектр огневых средств, среди которых и высокоточные. Кроме того, по данным Марочко, постоянно ведется огонь по позициям противника на занятых им тактических высотах.

«Точные удары ВС РФ приводят к большим потерям не только в личном составе, но и в вооружении и технике», - резюмировал эксперт.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что село Клеещевка, расположенное недалеко от Артемовска, находится под контролем российских военных.

Сайт KP.RU писал о том, что потери Вооруженных сил Украины за июль 2023 года составили 20 824 человека и 2227 единиц вооружения. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, противник потерял в прошедшем месяце десять танков Leopard, 11 боевых машин пехоты Bradley, 40 артиллерийских систем М 777 и 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши.