Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины 3 августа 2023 года

Воздушная тревога объявлена на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На территории двух областей Украины объявлена воздушная тревога днем в четверг, 3 августа 2023 года. Об этом следует из предоставленных данных официальным ресурсом по оповещению населения.

Звуки сирены, предупреждающие об угрозе с воздуха, прозвучали в Харьковской и Днепропетровской областях.

Ранее KP.RU писал, что воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины в среду, 2 августа. При этом за сутки 1 августа предупреждения о тревоге объявлялись на Украине не менее трех раз.