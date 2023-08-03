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НовостиПолитика3 августа 2023 8:47

Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины 3 августа 2023 года

Звуки сирен звучат в Харьковской и Днепропетровской областях
Дарья ЧИПУРНАЯ
Воздушная тревога объявлена на Украине

Воздушная тревога объявлена на Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На территории двух областей Украины объявлена воздушная тревога днем в четверг, 3 августа 2023 года. Об этом следует из предоставленных данных официальным ресурсом по оповещению населения.

Звуки сирены, предупреждающие об угрозе с воздуха, прозвучали в Харьковской и Днепропетровской областях.

Ранее KP.RU писал, что воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины в среду, 2 августа. При этом за сутки 1 августа предупреждения о тревоге объявлялись на Украине не менее трех раз.