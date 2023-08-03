Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика3 августа 2023 9:02

Минфин России предложил снизить нижнюю планку цены этилового спирта до 55 рублей

Сейчас минимальная цена литра этилового спирта составляет 68 рублей
Сергей КУДРИН
Минфин России предложил снизить нижнюю планку цены этилового спирта до 55 рублей

Минфин России предложил снизить нижнюю планку цены этилового спирта до 55 рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министерство финансов России предложило понизить минимальную цену, по которой можно закупать этиловый спирт, до 55 рублей за литр. В настоящее время нижняя планка составляет 68 рублей за литр, о чём сообщили в социальных сетях пресс-службы ведомства.

«Минфин России подготовил проект приказа, которым устанавливается минимальная цена на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья, в размере 55 рублей за 1 литр безводного спирта», - заявили в Минфине.

Такое решение было принято из-за того, что в России подешевели зерновые культуры, потому что в 2022 году был очень плодородный урожай. Удешевление этилового спирта поможет производителям более адаптивно существовать на рынке.

В ведомстве подчеркнули, что документ вступит в силу после того, как его официально опубликуют. Дата публикации пока не называется.

Ранее KP.RU сообщил, что Валентина Матвиенко предложила обложить весь этиловый спирт в России акцизом, для борьбы с нелегальным алкоголем.