Минфин России предложил снизить нижнюю планку цены этилового спирта до 55 рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министерство финансов России предложило понизить минимальную цену, по которой можно закупать этиловый спирт, до 55 рублей за литр. В настоящее время нижняя планка составляет 68 рублей за литр, о чём сообщили в социальных сетях пресс-службы ведомства.

«Минфин России подготовил проект приказа, которым устанавливается минимальная цена на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья, в размере 55 рублей за 1 литр безводного спирта», - заявили в Минфине.

Такое решение было принято из-за того, что в России подешевели зерновые культуры, потому что в 2022 году был очень плодородный урожай. Удешевление этилового спирта поможет производителям более адаптивно существовать на рынке.

В ведомстве подчеркнули, что документ вступит в силу после того, как его официально опубликуют. Дата публикации пока не называется.

Ранее KP.RU сообщил, что Валентина Матвиенко предложила обложить весь этиловый спирт в России акцизом, для борьбы с нелегальным алкоголем.