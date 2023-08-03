В Кремле отреагировали на заявления СНБО Украины об атаках на Крымский мост Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кремль знал о причастности Киева к двум террористическим актам на Крымском мосту. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что Москва не узнала ничего нового из недавнего заявления секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова.

«Мы об этом говорили и в первый раз, и во второй раз. У нас была такая информация, мы это знали», - заявил представитель Кремля, назвав заявление главы СНБО Украины еще одним подтверждением причастности Киева к атакам на Крымский мост.

Напомним, накануне секретарь СНБО Украины подтвердил, что Службы Безопасности Украины (СБУ) принимала участие не только в первой, но также и во второй атаке на Крымский мост, которая была 17 июля 2023 года.