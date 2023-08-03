Песков сообщил, что сроки и место встречи Путина с Эрдоганом еще не определены

Место встречи Путина и Эрдогана будет согласовано по дипканалам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган действительно договорились о встрече, но никаких подробностей предстоящих очных переговоров пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков на брифинге.

"Место встречи и сроки проведения этой встречи будут дальше согласовываться по дипломатическим каналам", - сказал Песков журналистам.

Ранее KP.RU писал, что 2 августа Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых договорились провести очную встречу.

Источник в канцелярии турецкого президента утверждает, что на встрече с Путиным, по ожиданиям, будет заключен ряд соглашений, в том числе в сфере энергетики и по тушению лесных пожаров. Сотрудничество в последней сфере доказало свою эффективность на практике за последнее время.