Песков: изощренность фейков будет расти вместе с развитием технологий Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что изощренность фейков будет расти вместе с развитием технологий. Он пояснил, что средства их обнаружения появляются с небольшим опозданием. Такое заявление пресс-секретарь российского лидера сделал на форуме «Территория смыслов».

«Изощренность фейков будет расти вместе с развитием технологий», - цитирует Пескова «Мастерская новых медиа» в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что в настоящее время с помощью нейросетей можно создать картинку и вставить туда лицо. Есть и программы, с помощью которых можно изменить голос и интонацию, отметил официальный представитель Кремля.

«Если появляются фейки, то с небольшим опозданием появляются средства их обнаружения», - подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь российского лидера посоветовал российским чиновникам в публичных выступлениях выражаться проще, понятным российским языком, а не «птичьим».

Сайт KP.RU рассказывал, как отличить фейковые новости от реальных. Как отмечали в Роскачестве, стопроцентных методов для идентификации фейков не существует. Однако, чем больше источников и инструментов проверки будет задействовано, тем выше будет вероятность обнаружить фейк.