У берегов Франции затонула яхта Cujo, на которой отдыхала принцесса Диана Фото: YouTube

Яхта Cujo, на которой постоянно отдыхала принцесса Диана вместе со своим возлюбленным, сыном египетского миллиардера Доди Аль-Файедом, затонула недалеко от юго-восточного Средиземноморского побережья Франции. Об этом сообщила газета The Times.

Как передает издание, яхта Cujo получила пробоину после столкновения с неизвестным объектом около Лазурного берега. В этот момент на борту судна было семь человек, которых успешно эвакуировали.

Прибывшие на место происшествия спасатели смогли забрать с яхты несколько предметов. Как сообщается, она затонула на глубине примерно 762 метров.

Яхту построили на итальянской верфи Baglietto еще в 1972 году для бизнесмена Джона фон Неймана. Позже судно купил сын саудовского бизнесмена Аднана Хашогги, продав ее Аль-Файеду. В июле этого года владелец судна, миллиардер Хассим Хайдар, выставил судно на продажу за 10 млн фунтов стерлингов (около 694 млн рублей).