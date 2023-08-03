«Все знают, какой мой мальчик»: мать челябинского маньяка вступилась за него Фото: Егор ИВЛЕВ

Мать смолинского маньяка из Челябинска Валентина Ческидова сделала заявления после освобождения из суда, отметив, что следователи запретили ей общаться со своим сыном.

«Все знают, какой мой мальчик … Он непьющий, некурящий, никого в жизни не обидел: ни маму, ни папу, ни девушку. У нас в поселке друг друга все знают, и знают, какой мой мальчик. Я вообще удивлена, как можно что-то плохое сказать про моего сыночка?», - заявила она, указав также на то, что ее сын «был на виду всю жизнь».

Ранее Валентина Ческидова отказалась признавать себя виновной в сокрытии преступления, совершенным ее 51-летним сыном. Суд отпустил ее.

Напомним, по данным следствия, осенью 2009 года Владимир Ческидов похитил 19-летнюю девушку, удерживая ее в плену в частном доме. В июле этого года она смогла сбежать, когда пьяный маньяк забыл запереть дверь на замок.

Позже было установлено, что этот мужчина также причастен к убийству местной жительницы в 2011 году. Владимиру Ческидову предъявлено обвинение в похищении, убийстве и изнасиловании человека.