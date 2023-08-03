Игорь Артамонов: «Хочется, чтобы каждый находил себе занятие по душе, общался с единомышленниками и жил полной жизнью»

Фото: липецкаяобласть.рф

«Очень рад видеть таких людей нашего старшего поколения. Приятно, что вы веселы и активны, что вы спешите не за медицинской помощью, а на занятия. Хочется, чтобы участников «Активного долголетия» в Липецкой области становилось больше. Чтобы каждый находил себе занятие по душе, общался с единомышленниками и жил полной жизнью», - отметил Игорь Артамонов.

Проект «Активное долголетие» в Липецкой области постоянно расширяется. На данный момент к программе в регионе присоединились уже более 18 тысяч человек.

Губернатор рассказал, что сейчас ее участники подключаются к цифровой платформе «Патронаж». Это сервис, который устанавливается на телефон, и в режиме чат-бота взаимодействует с человеком. Автоматическая система отвечает на запросы, присылает уведомления о занятиях, диспансеризации и прививках, а также дает советы по здоровому образу жизни. Подключить новую систему может любой житель области старше 60 лет.

Для регистрации на цифровой платформе «Патронаж» требуется лишь добавить чат-бот @LipetskASmpBot в Telegram и получить код активации по телефону 8 (4742) 37-03-09. Подключиться к программе можно и в учреждениях социальной защиты по месту жительства.

Игорь Артамонов напомнил, что ко Дню пожилого человека (1 октября) в Липецке на улице Первомайской откроется обновленный Дом ветеранов. В помещении благоустроят зал для занятий танцами, кухню, соляную комнату, установят новые фитобочки. Липецкий Дом ветеранов станет еще одним центром «Активного долголетия» для всех людей старшего поколения.