Apple впервые оштрафована за отказ удалить недостоверную информацию о спецоперации Фото: REUTERS

Мировой суд Москвы впервые оштрафовал корпорацию Apple за отказ удалить запрещенную в России информацию. Речь идет о недостоверной информации о специальной военной операции.

«Компания Apple Distribution International признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 400 тысяч рублей», – сказал судья Тимур Вахрамеев.

Корпорация представила в суде доводы в свою пользу, с учетом которых штраф ей был назначен ниже меньшего предела.

Напомним, в конце февраля этого года Apple заплатила 906 миллионов рублей штрафа, наложенного Федеральной антимонопольной службой РФ по делу «Лаборатории Касперского», которое касалось монополизации на рынке распространения приложений для iOS. При этом, при задержании выплаты этого штрафа компании грозило его удвоение.