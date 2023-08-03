Актриса Сьюзен Сарандон: НАТО вышла из-под контроля из-за конфликта на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Знаменитая голливудская актриса Сьюзен Сарандон заявила, что Североатлантический альянс вышел из-под контроля из-за конфликта на Украине. По ее мнению, НАТО необходимо начать дипломатические переговоры.

«Учитывая то, что я пацифистка, я считаю, что НАТО вышла из-под контроля, в то время как она должна начать дипломатические переговоры», - цитирует артистку итальянская газета il Messaggero.

По ее мнению, конфликт начался еще с нарушения Минских соглашений. Актриса также считает, что страны Запада пытаются сделать Россию слабее из-за ее отношений с Китаем. Кроме того, Сарандон заявила, что происходящее на Украине можно остановить только с помощью дипломатии.

Ранее американский актер, спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал заявил, что самое прекрасное в России – это люди. Также артист говорил, что он рассматривает возможность приступить к работе над новыми проектами после завершения специальной военной операции на Украине.

Сайт KP.RU ранее также рассказывал о мировых звездах, которые поддержали проведение Россией специальной военной операции. Среди них оказались лидер Pink Floyd Роджер Уотерс и режиссер Оливер Стоун.