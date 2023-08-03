Правоохранители не подтвердили задержание главы Минздрава Самарской области Беняна Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По ситуации с главой Минздрава Самарской области Арменом Беняном проводятся следственные действия, сам министр еще не задержан, рассказали в правоохранительных органах.

«Ведутся следственные действия. О задержании министра речи пока не идет», – сказал собеседник «КП – Самара».

Напомним, в четверг, 3 августа, появились сообщения, что министр здравоохранения Самарской области якобы задержан, а в самом министерстве работают сотрудники ФСБ и МВД. О причинах следственных действий в отношении чиновника пока неизвестно.

Напомним, в конце июля бывший заместитель министра цифрового развития России Максим Паршин был отправлен в СИЗО по делу о получении взятки в особо крупном размере. Ранее он находился под домашним арестом, однако Московский городской суд отменил это решение и отправил обвиняемого под стражу. За несколько дней до этого Паршин был освобожден от своей должности по собственному желанию.