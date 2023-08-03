Силовики проводят обыски в министерстве здравоохранения Самарской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Министерства внутренних дел пришли с обысками в Минздрав Самарской области. Об этом сообщил источник «КП-Самара» в правоохранительных органах.

Некоторые СМИ писали о задержании главы Министерства здравоохранения региона Армена Беняна и его заместителя Асланбека Майрамукаева. Однако источник «КП-Самара» не подтвердил эту информацию.

«Ведутся следственные действия. О задержании министра речь пока не идет», - заявил собеседник «КП-Самара».

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, силовики пришли с обысками в Министерство здравоохранения Самарской области в рамках уголовного дела о мошенничестве.