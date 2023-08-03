Олег Кувшинников: Вологодчина регулярно отправляет в зону СВО технику и продукты

С начала специальной военной операции муниципалитеты и предприятия Вологодчины отправили в части, где служат вологжане, более 20 автомобилей, свыше 5900 единиц инженерного и технического оборудования, более 9000 единиц строительных материалов и инструмента, более 100 тонн топливных брикетов, тысячи кубометров леса, предметов личной гигиены и продуктов. Такие данные приводит пресс-служба правительства области.

Только за последние три месяца в зону СВО отправлены несколько машин с гуманитарным грузом, мобильная баня с полным комплектом веников, несколько автомобилей повышенной проходимости, бензогенераторы и квадрокоптеры.

«Мы держим постоянную связь с командирами частей, в которых служат наши земляки. Благодаря этому четко понимаем, что требуется ребятам на передовой, и оперативно реагируем на их запросы. Гуманитарный груз идет из разных муниципалитетов области. Органы власти, общественники, представители предприятий и организаций объединились ради одной общей цели – помочь парням на передовой», - приводит пресс-служба слова Кувшинникова.

Кроме того, в Вологодской области установлены различные выплаты и меры социальной поддержки для участников СВО и членов их семей.