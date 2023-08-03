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НовостиЭкономика3 августа 2023 10:58

Путин: Россия не будет отказываться от импорта

Базовые вещи должны быть ориентированы на отечественного производителя, заявил президент
Дарья ЧИПУРНАЯ
Путин заявил, что Россия не откажется от импорта

Путин заявил, что Россия не откажется от импорта

Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности заявил, что Россия не собирается отказываться от импорта.

"Конечно, и импорт тоже нужен. Понятно, мы не можем и не должны от этого импорта в целом отказываться", - сказал Путин.

При этом базовые вещи должны быть ориентированы на отечественного производителя, отметил глава государства.

Напомним, в июле Минпромторг РФ утвердил обновленный перечень товаров, предназначенных для параллельного импорта. Как писал сайт KP.RU, в майском списке значились 96 товарных групп и свыше 200 брендов - от автомобилей и косметики до ядерных реакторов, - которые задействованы в параллельном импорте.

Ранее сообщалось, что импорт автомобилей из Китая в Россию за пять месяцев 2023 года увеличился в три раза по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. Япония, в свою очередь, нарастила импорт российских зерновых культур за первые полгода 2023-го на 509,7 процентов по сравнению с тем же периодом 2022 года.