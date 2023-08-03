Путин: Россия не будет отказываться от импорта

Путин заявил, что Россия не откажется от импорта Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности заявил, что Россия не собирается отказываться от импорта.

"Конечно, и импорт тоже нужен. Понятно, мы не можем и не должны от этого импорта в целом отказываться", - сказал Путин.

При этом базовые вещи должны быть ориентированы на отечественного производителя, отметил глава государства.

Напомним, в июле Минпромторг РФ утвердил обновленный перечень товаров, предназначенных для параллельного импорта. Как писал сайт KP.RU, в майском списке значились 96 товарных групп и свыше 200 брендов - от автомобилей и косметики до ядерных реакторов, - которые задействованы в параллельном импорте.

Ранее сообщалось, что импорт автомобилей из Китая в Россию за пять месяцев 2023 года увеличился в три раза по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. Япония, в свою очередь, нарастила импорт российских зерновых культур за первые полгода 2023-го на 509,7 процентов по сравнению с тем же периодом 2022 года.