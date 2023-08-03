Путин: чиновники России должны ездить на отечественных автомобилях Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности в четверг, 3 августа, выступил за то, чтобы все российские чиновники пересели на отечественные автомобили.

Глава государства отметил, что министерства и ведомства обратились с просьбой продолжить практику, когда ездят на машинах иностранного производства. «Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях», - сказал российский лидер.

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов» рекомендовал российским чиновникам в своих публичных выступлениях выражаться проще, понятным российским языком, а не «птичьим». Как писал сайт KP.RU, представитель Кремля заявил, что на сегодняшний день чиновники зачастую «грешат» разными канцеляризмами.