Путин рассказал о длившейся до поздней ночи встрече с Собяниным

Путин рассказал о рабочей встрече с Собяниным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин рассказал о рабочей встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным, которая длилась до поздней ночи.

"Он (Собянин) вчера ушел от меня полвторого ночи. Поэтому еще с ним с утра не разговаривали... Но я с ним созвонюсь, мы обязательно поговорим", - сказал Путин в ходе встречи 3 августа с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

Ранее KP.RU писал, что на встрече с представителями обрабатывающей промышленности Владимир Путин отметил сохранение рабочих мест и рост зарплат в этом секторе, что сигнализирует о развитии отечественной промышленности.

Кроме того, глава государства указал на сохранение объемов многомиллиардного финансирования инфраструктуры и программ ЖКХ, несмотря на рост расходов на оборонку.

Путин также подчеркнул, что Россия не собирается отказываться от импорта, однако назвал необходимым делать базовые вещи отечественного производства.