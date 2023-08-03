Моравецкий опасается проникновения бойцов «Вагнера» в Польшу под видом мигрантов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, комментируя переброску войск на восток республики, заявил об опасениях, что бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» проникнут в страну из Белоруссии под видом мигрантов.

«Они могут переодеваться в нелегальных мигрантов, чтобы проникать на территорию Польши», - заявил глава польского правительства после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой, указав также на то, что таким образом бойцы «Вагнера» могут проникать и в другие страны Североатлантического альянса.

Моравецкий полагает, что при попадании в Польшу бойцы «Вагнера» смогут проводить диверсионные акты, имеющие «очень драматические последствия». По его словам, Варшава и Вильнюс готовы решительно ответить на такие провокации.

Напомним, пару дней назад, 1 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг заявление о выдвижении ЧВК «Вагнера» к польской границе, подчеркнув, что бойцы группировки находятся во временном лагере «в центре Беларуси».