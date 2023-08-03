НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» примет участие в праздновании Дня железнодорожника

Традиционно в первое воскресенье августа работники железнодорожной отрасли по всей стране отмечают профессиональный праздник – День железнодорожника. Начиная с 2016 года празднование проходит в формате спортивно-музыкальных фестивалей для всей семьи, которые проводятся в крупнейших городах России.

В Москве фестиваль «Достигая цели!» в честь Дня железнодорожника состоится 6 августа на территории стадиона «РЖД Арена». НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» выступает официальным партнером мероприятия.

Ключевым событием дня по традиции станет благотворительный забег «Достигая цели!», ежегодно собранные его участниками средства направляются в благотворительный фонд для помощи детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении. Работники НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» примут участие в забеге в разных дистанциях.

Организаторы праздника также подготовили развлекательные и спортивные площадки для семейного отдыха. Гости смогут принять участие в турнирах по волейболу, футболу и уличному баскетболу, настольному теннису и шахматам. Любителей экстрима ждут состязания по скалолазанию. В течение дня будет работать развлекательная площадка НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» – фотозона с возможностью сразу получить профессиональные фото. Завершится празднование Дня железнодорожника музыкальной программой.