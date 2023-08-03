Заграничный отдых становится популярнее среди студентов

Выездной туризм в целом растет: россияне стали отдыхать за границей в 2,2 раза чаще. Но наибольший рост происходит именно в студенческой среде. Этим летом самое популярное направление у молодежи – Узбекистан. В пятерку самых часто посещаемых стран вошли Индия, Турция, Китай и Абхазия.

Объединенные арабские эмираты тоже могли бы оказаться в топе – у девушек отдых в этой стране находится на четвертом месте в списке предпочтений, но парням ОАЭ не так интересны: у них Эмираты – на восьмой строчке рейтинга.

Как выяснили специалисты Yota, проанализировав данные роуминга абонентов в возрасте от 17 до 24 лет, молодежь интересуется не только традиционными туристическими направлениями. Например, в этом году почти в 15 раз выросло количество поездок в Оман, в 13 раз – в Бахрейн и в 4 раза – в Иран.