Росгвардия задержала жительницу ЛНР, передававшую Киеву данные о ВС России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спецназ Росгвардии задержал жительницу Луганской Народной Республики (ЛНР), которая передавала украинским войскам информацию о местах расположения, а также перемещении российской армии.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий, проводимых в Луганской Народной Республике, сотрудники СОБР Росгвардии задержали местную жительницу, подозреваемую в пособничестве ВСУ», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Росгвардии.

Отмечается, что женщина согласилась передавать данные украинским войскам под давлением Службы Безопасности Украины (СБУ). В Росгвардии задержанной предъявили предостережение о недопустимости действий, которые создают «условия для совершения шпионской деятельности».

«Раскаявшись в содеянном, она отказалась от противоправной деятельности», - сообщили в ведомстве.

Напомним, накануне было возбуждено уголовное дело в отношении жителя Донецкой Народной Республики (ДНР) за шпионаж в пользу Украины. Как сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) по региону, житель ДНР собирал информацию о военных и сотрудниках правоохранительных органов.