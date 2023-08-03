Похороны Ирины Мирошниченко пройдут на Троекуровском кладбище 7 августа 2023 года

Ирину Мирошниченко похоронят на Троекуровском кладбище Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Где и когда пройдут похороны актрисы Ирины Мирошниченко

Похороны народной артистки РФСФР Ирины Мирошниченко состоятся на Троекуровском кладбище 7 августа 2023 года. Об этом сообщил ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий в беседе с ТАСС.

Что известно о прощании с Ириной Мирошниченко

Похороны артистки состоятся в понедельник, 7 августа 2023 года, в Москве на Троекуровском кладбище сразу после прощания в МХАТ. Ориентировочная дата начала прощания с Мирошниченко в театре - 11:00 по московскому времени.

Мирошниченко будет похоронена рядом со многими своими коллегами и друзьями, сообщил Золотовицкий.

Напомним, народная артистка Ирина Мирошниченко умерла в возрасте 81 год 3 августа 2023 года после нескольких дней в реанимации в тяжелом состоянии в Московской инфекционной больнице. Мирошниченко доставили в больницу 30 июля с жалобами на плохое самочувствие. После она впала в кому и пережила остановку сердца.

Смерть актрисы подтвердил ТАСС ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. По данным РЕН ТВ, Мирошниченко ушла из жизни не приходя в сознание.

Ирина Мирошниченко родилась в Барнауле в Алтайском крае 24 июля 1942 года. Наибольшую известность Мирошниченко получила благодаря съемкам в фильмах “Я шагаю по Москве”, “Вам и не снилось”, “Зимняя вишня - 2”, а также “Ошибка резидента” и “Старый новый год”.

За свою карьеру на театральной сцене Мирошниченко участвовала в таких постановках, как "Вишневый сад" (МХАТ), "Моя дорогая Матильда" (МХАТ), "Три сестры" (МХАТ) и "Идеальный муж" ("Табакерка").