«Не могу прийти в себя»: актер Садальский высказался о смерти Мирошниченко Фото: Борис КУДРЯВОВ

Весть о смерти актрисы Ирины Мирошниченко многих ее коллег ввела в ступор. Так например актер Станислав Садальский в беседе с «Газетой.Ru» признался, что сейчас ему сложно подобрать слова, а говорить «дежурные слова» он попросту не может.

— Я должен в себя прийти. Я не могу сейчас ничего сказать. Не могу сказать, потому что общие слова дежурные я не могу говорить. Вы мне первые сказали, поэтому я не могу сейчас так сразу сказать дежурные слова, — подчеркнул актер.

Коллеги всегда ценили и уважали Ирину Мирошниченко, а для многих она была примером женской красоты. Ее невероятную энергию и желание всегда участвовать в жизни театра оценила режиссер Марина Брусникина в разговоре с «Известиями».

При этом Мирошниченко могла играть абсолютно любую роль и была по-настоящему универсальной актрисой. Драматург Аркадий Инин и вовсе считает, что в ней сочетались душевность во всем и невероятный талант актрисы. Этим он поделился с телеканалом «360».