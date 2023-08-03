Боестолкновения между силами безопасности и ополченцами начались в Эфиопии

Начавшиеся с конца июля бои перетекали из Кобо в Дэбре-Таборе, а 3 августа 2023 года начались стычки в Гондэре Фото: EAST NEWS

Новые боестолкновения между силами безопасности Эфиопии и ополченцами «Фано» начались на севере страны, в регионе Амхара. Бои начались ещё 30 июля 2023 года, в городе Кобо. Ополчение блокирует эфиопские дороги и устраивает засады на военных, о чём сообщило издание Associated Press.

Начавшиеся с конца июля бои перетекали из Кобо в Дэбре-Таборе, а 3 августа 2023 года начались стычки в Гондэре, популярном у туристов. Известно, что эфиопские чиновники эвакуировались из ряда северных городов страны.

Ранее, 1 августа, ополченцы и федеральная полиция вступили в бой за аэропорт Лалибэлы, в результате чего важный транспортный узел перестал функционировать и осуществлять рейсы. Вице-премьер и глава МИД Эфиопии Демеке Меконнен официально признал угрозу, и призвал к срочному мирному урегулированию конфликта.

2 августа 2023 года KP.RU сообщил, что после военного переворота в Нигере страна открыла границы с пятью соседствующими государствами.